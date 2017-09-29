澎恰恰到屏東說書 「第一街首部曲」10月7日上演

2017-09-29 11:57

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東演藝廳10月7日晚間7點30分將上演文學音樂劇「第一街首部曲」，綜藝天王澎恰恰特地南下擔任說書人，娓娓道出台南安平第一街300多年的曲折榮辱與人間真滋味，還有台南市民族管絃樂團與多位跨域藝術家參與，屏縣府文化處歡迎民眾前來欣賞這齣真情洋溢的好戲。

屏東縣文化處長吳錦發表示，屏東、台南兩地都是充滿濃郁人情味的好地方，在台灣歷史上也都是涉外事務、國際交流的先行地，擁有豐富的歷史積澱與人文故事，這次很榮幸邀請到台南市文化局年度自製節目「第一街首部曲」到屏東展演，未來也期待屏東藝術家作品與自製節目到台南交流，讓雙方彼此激盪出更多的創意能量。

「第一街首部曲」從1994年台南延平街拓寬引發的文化運動為基礎史實，發展而成的小城「文學音緣」故事，由「說學逗唱編導演」一把罩的綜藝天王澎恰恰擔任創意總監與說書人，娓娓道出劇中兩位主人翁楊勇星（演員呂承祐）與林茉莉（演員張芳瑜）的純真情緣，也帶出第一街300多年來如鹹酸甜在老甕裡煉成的人間各種真滋味。

「第一街首部曲」集結多位劇場菁英與跨領域藝術人才，如導演曾慧誠，擅長以戲劇觀點切入音樂劇演出，作品中常以說話入歌、走位入舞，統合所有音樂劇元素於一體，手法細膩卻大器，節目的五幕音樂，則由金曲獎常勝軍李哲藝量身打造、全新創作，另外還有編劇梁越玲老師、燈光設計大師何定宗、視覺藝術家徐逸君與專業執行製作范振罡等。

「第一街首部曲」融合在地文化與西方音樂劇結構，結合影音創作，呈現一場真情洋溢的文學音樂劇。購票資訊可洽屏東演藝廳。