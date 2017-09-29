數萬株向日葵「被太陽烤焦？」 原來是...

花壇鄉數萬株特殊的荷蘭品種向日葵盛開，遊客卻以為「向日葵燒焦了」。（記者湯世名攝）

2017-09-29 11:29

〔記者湯世名／彰化報導〕「向日葵燒焦了？」彰化縣花壇鄉公所在永春村栽種數十萬株包含台灣、荷蘭、泰國與日本等4個品種的向日葵，最近向日葵盛開，一片金黃色花海，美不勝收，吸引大批遊客拍照，不料數萬株「荷蘭夏紅」品種的向日葵因花色屬暗色系，遊客都以為是向日葵被太陽給烤焦了，直說：「看起來怪怪的！」鄉長李成濟則說荷蘭品種向日葵在台灣相當少見，因此乍看會以為向日葵燒焦，歡迎民眾利用假日前來賞花。

花壇鄉荷蘭品種向日葵，乍看之下會以為「向日葵燒焦了」。（記者湯世名攝）

花壇鄉三春村、永春村附近有一棵巨大的百年茄苳樹，10多年前有農民在樹旁栽種大面積向日葵，曾因廣告公司來此取景而爆紅，吸引爆滿遊客前來賞花，為喚起遊客記憶，鄉公所不惜巨資購買包括台灣、荷蘭夏紅、泰國火星、日本太陽神等4個品種的向日葵種子，種在茄苳樹附近共9分地面積。

花壇鄉公所栽種數十萬株向日葵盛開，一片金黃色花海。（記者湯世名攝）

4個品種的向日葵最近陸續盛開，日本品種向日葵株形動輒高1至1.5公尺，爆滿的金黃色花海相當壯觀，吸引遊客前往拍照，不過有遊客發現，一旁的數萬株「荷蘭夏紅」向日葵竟呈現暗紅色，以為是向日葵被太陽給烤焦，直說：「看起來怪怪的！」還有人說：「醜醜的，很不習慣！」

金黃色向日葵花海，美不勝收。（記者湯世名攝）

今天前往勘查花況的鄉長李成濟表示，「荷蘭夏紅」向日葵在台灣相當少見，他們特地引進栽種，乍看之下確實會誤以為像燒焦，實際上這是特殊的花色，具有高度觀賞價值；目前向日葵正值開花期，適合觀賞、拍婚紗照，歡迎民眾把握時機前來賞花。

花壇鄉公所栽種數十萬株向日葵盛開，日本品種呈現金黃色花海。（記者湯世名攝）

數十萬株向日葵盛開，呈現金黃色花海，株形高大，相當壯觀。（記者湯世名攝）

花壇鄉公所栽種數十萬株向日葵盛開，鄉長李成濟（右1）歡迎民眾把握機會來賞花。（記者湯世名攝）

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