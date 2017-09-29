走出沉溺自殘10年 澳女以溝通取代自我傷害

2017-09-29 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一位29歲的女性曾經沉迷於自殘長達10年，她在近日拍攝影片揭露自己的自殘與治療的經驗，希望讓有相同經驗的人有用氣對抗自殘和精神問題。

據《每日郵報》報導，現年29歲的梅瑞迪斯‧派金斯（Meredith Pickens）近日發表一部短片，公開她從15歲開始長達10年的自殘經驗，並說出自殘和心理創傷如何影響自己的行為、思考與生活。

派金斯的童年曾經遭受過虐待，她在15歲時開始以自殘面對自己被虐待的經驗。但是一旦開始自殘，派金斯就無法停止這種習慣長達10年。派金斯說，「很少人公開談論自殘，而當有人願意討論時，公眾卻時常誤解自殘行為」。藉由分享自己的故事，派金斯希望「幫助大眾更了解自殘行為，也讓那些在私人生活中對抗著自殘行為和精神問題的人知道，他們並不孤單，並且脫離痛苦的希望一直都在」。

在影片中，派金斯希望能告訴15歲的自己，「一旦在自己手臂劃上傷痕，將來你十年都會持續傷害自己，我想告訴你不要這麼做」。派金斯也承認，「無法說出小時候受到的傷害」是造成自殘行為的原因之一，由於小時候沒有說出自己的寂寞、自我厭惡、和羞恥等痛苦，她選擇用自殘面對，並且在精神失控的狀態下，或希望以傷口表現心裡的痛苦時，不斷自殘。

直到2014年，派金斯決定以說出自己的傷痛代替自殘。派金斯指出，她從試著從「相信他人」開始治療自己，把他人的想法或說的話放在一邊。每當她想自殘時，她嘗試學習找人溝通談論，取代自己的自殘習慣。「剛開始我對沒有自殘的生活感到很害怕，因為自殘已經成為我自我認同的一部份，我認為只值得自殘」。儘管一開始都很艱難，派金斯試著與願意協助她的人相處，並將治療過程的每一天都視為自己的進步，也放開心胸接受周圍的人們給她的勇氣。

對於走出自殘的傷痛與習慣，派金斯建議：「生命除了自殘以外還以更多可能，你們（自殘者）並不孤單，要有勇氣說出自己的痛苦」。