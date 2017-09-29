日籍阿公遊關山疑走失 原來是風景太美了...

2017-09-29 11:16

［記者王秀亭／台東報導］日本一對7旬老夫婦日前到台東關山鎮自由行，老婦清晨起床發現老公出門散步多時遲遲未歸，但言語不通又身處陌生地，嚇得趕緊報警處理，正當員警想方設法尋人之際，老翁竟從門外漫步進來，結束這場有驚無險的日人走失驚魂記，老翁說，關山風景太美，慢慢逛竟然就逛了5個小時。

來自日本的「入佐」夫婦以自由行方式，入住關山火車站前的飯店，入佐先生清晨4時許起床後，便向妻子表示要騎自行車出門逛逛，2、3個小時過去，入佐太太一直等不到丈夫回飯店，越想越緊張，語言又不通，只要好硬著頭皮用僅懂得一點點中文，加上比手畫腳，向飯店櫃台服務人員詢問，始終不知老婦欲傳達之意，只好報警求助。

關山警分局關山派出所獲報後，因需要懂日文可溝通者，警員陳志慶、楊維雅及江維芯趕到現場，連第三組組長邱文孝也趕來支援，才知道老夫因身處國外，面對老公突然消失，感到害怕，女警隨即撥打電話給池上分駐所深諳日語的女警黃綉茹，翻譯後老婦心情逐漸平靜，並用紙筆畫了張圖，描述老公的長相、穿著及特徵。

正當眾人想著要從何處尋人之際，門外突然有位老翁騎著單車返回旅館，老婦一看是分隔5個多小時的老公回來，立即衝出大門，上前擁抱，結束一場虛驚。

入佐先生向警方表示，想了解關山才騎自行車外出，沿路賞景，騎累了就休息，餓了就找家店吃點東西，一時沒注意到時間，才這麼晚回飯店，讓眾人虛驚，也盛讚台灣警察一級棒。