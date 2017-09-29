大台北、宜花高溫降！ 基隆北海岸及東北部防大雨

今天各地受東北風影響，部分區域有雨。（資料照）

2017-09-29 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天各地受東北風影響，全台部分區域有雨，不過都是雨勢大、雨時不長的局部短暫雨，溫度則又比昨天又略降3至6度。

氣象局表示，今天受到東北風影響，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫降雨，基隆北海岸及東北部地區因水氣受地形舉升影響，可能會有局部較大的雨勢發生，午後中南部地區也有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，今天白天溫度下降幅度最明顯是在大台北、宜蘭與花蓮地區，最高溫度約30度，比昨天降3至6度，其他地區的高溫仍可達33、34度，各地低溫約在24至26度間，日夜溫差大。

明天全台仍受東北風影響，天氣與今天相似，週日、下週一風向則轉為偏東到東南風，各地大多為多雲到晴的天氣，北台灣氣溫明顯回升。

今天中南部為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 31 31 ~ 39 33 ~ 38 28 ~ 34

今天全台各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線為高量級與過量級。（圖取自氣象局）