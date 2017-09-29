09/29 各報重點新聞一覽

2017-09-29 06:14

自由時報

涉政治暴力 警抄竹聯太極堂戰堂兩堂口

警政署針對中華統一促進黨疑利用黑幫勢力在台大校園外進行暴力滋擾事件，連日積極掃蕩藏身統促黨的「竹聯六堂一隊」及附屬堂口，昨再抄「太極堂」及「戰堂」兩堂口，逮捕多名堂口要角，據了解，警方近期也啟動威勢臨檢其圍事酒店、PUB等娛樂營業場所，斷其堂口金脈，將鐵腕掃蕩至各堂口瓦解為止。

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菲律賓國民來台14天免簽證

英文政府新南向政策再度出擊，行政院長賴清德已經核定試辦菲律賓觀光客來台免簽證措施，外交部並正研擬配套措施，一個月內會有具體做法，最快十月即可實施。行政院發言人徐國勇昨指出，政府將開放對菲律賓實施免簽措施，基於平等互惠原則，也希望菲律賓給予台灣免簽待遇。

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全盲師獲師鐸獎 為盲生點亮希望

昨天是教師節，全國首位全盲大專校院教師、中山醫學大學資訊系助理教授李孝屏，榮獲一○六年師鐸獎肯定。因視網膜病變而全盲，李孝屏並不氣餧，重頭學習盲人點字，更突破障礙，挑戰資訊系，成為清大資工博士，他還開發協助視障生閱讀電子書的手機APP，預計年底免費開放使用。

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蘋果日報

震驚 甫與女友分手 落寞赴前妻住處 議員李新墜樓亡

鐵漢不敵病來磨！問政犀利的國民黨籍北巿議員李新，昨清晨自前妻住處墜樓身亡。李新離婚六年，最近剛與女友分手，疑因罹患皮蛇症，並患有重度憂鬱症，身心飽受煎熬，暴瘦七公斤，日前他曾吞食五十多顆安眠藥，三天前寫手札留言給獨子，自責是失敗的父親，要兒子孝順媽媽，透露輕生念頭，未料昨即告別人生舞台。李新驟逝消息傳出，震驚政壇，議會同仁不分藍綠均肯定他為人正直豪邁，難過地說：「新哥不應該是這樣走的。」

買3天i8 充電驚爆裂

iphone 8上周五全球開賣，台灣發生首起爆裂案。台中市一名「果粉」吳小姐上周六買一支iPhone 8 Plus，本周二買了新機3天後，她用原廠配備充電，不到3分鐘，機身和螢幕竟爆裂0.5公分，事後通訊行業者研判是電池膨脹撐爆螢幕，將送原廠檢視原因；3C達人王阿達指，不曾看過新機用3天就爆裂情況，希望僅是個案。台灣蘋果委託的公關公司昨未回應。

聯合報

台獨主張延燒 藍多箭齊發要賴揆講明白

行政院長賴清德在立院接受總質詢，公開宣稱自己的台獨立場，不但引發國內外議論，更觸動修憲內容更改與國家定位討論，連鎖效應不斷。藍軍多箭齊發，今天要賴揆說清楚。

逾百位學者連署 大潭藻礁有救？

台灣中油日前說，第三天然氣接收站可有替代方案，不一定要在桃園大潭藻礁區，最可能地點是已有基礎建設的台北港，但對是否放棄大潭藻礁計畫未鬆口，引起學界與環團憂心，在昨天發起「教師節 學界來連署」行動，目前已有逾百位學者連署，呼籲政府將大潭藻礁公告為國家級自然遺產，並宣告停止開發觀塘工業區與興建天然氣接收站。

中國時報

新南向再出招 菲國來台免簽

為落實推動新南向政策，開拓東南亞國家客源，政委張景森昨天證實，行政院長賴清德已核定試辦菲律賓旅客來台免簽證計畫。外交部表示，將在1個月內討論、擬定配套措施後對外公布何時啟用。

談台獨 柯：賴與總統要先喬好

行政院長賴清德立法院處女秀，就公開主張自己台獨的立場，台北市長柯文哲雖說不願多談，強調自己專心做好市政就好，尤其這種兩岸議題上的立場，但結果還是忍不住說，這「應該由賴清德和蔡英文總統先喬好。 」