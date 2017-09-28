醫病》壓力大罹黃斑部病變 主廚視力從2.0變0.4

彭姓主廚左眼罹患黃斑部病變中的多足型脈絡膜血管病變，在黃斑部產生結節，造成視力模糊。（記者蔡淑媛攝）

2017-09-28 23:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕55歲的彭姓主廚2年前出國新任大飯店主廚，從大清早忙到深夜，工作壓力大，出現視力模糊、扭曲，就醫發現左眼罹患黃斑部病變中較複雜的多足型脈絡膜血管病變，利用光動力治療，注射抗血管新生藥物，加上雷射光激發藥物，使病灶萎縮，大幅改善視力，恢復到1.0能繼續工作，現在也回國開餐廳當老闆，追蹤至今未復發。

台中榮總眼科醫師許閔彥指出，台灣65歲以上老人約1成罹患黃斑部病變，其中2至4成為多足型脈絡膜血管病變，脈絡膜位於黃斑部的下層，病情更複雜，會長出新生血管、結節，也會出現出滲水或出血，不但視力模糊，嚴重時視野會出現塊狀黑點、甚至大片黑影而喪失視力。

許閔彥說，彭姓主廚的左眼罹患多足型脈絡膜血管病變，就診時黃斑部嚴重積水，視力僅0.5，先以一般黃斑部病變的常規治療，在眼內注射抗血管新生藥物2次，症狀仍持續惡化，視力再掉到0.4，申請健保給付的光動力治療後大幅改善。

光動力治療是也注射抗血管新生藥物，但是在靜脈注射，經血液循環到黃斑部，再以雷射光瞄準黃斑部病灶結節，激發藥物83秒，使增生病變血管阻塞萎縮、結節變小，主廚症狀大幅緩解，視力一個月後也上升到1.0。

彭姓主廚說，當時新任行政總主廚壓力大，每天早上7點工作到深夜11點，盯著烹調、上菜、流程到研發新菜單，視力模糊了2、3個月回國就醫，治療後終於恢復視力，2年來定期追蹤都未復發，自己工作忙也找時間多運動，多看綠色景物、遠眺遠方保養。

許閔彥說，黃斑部病變可經由眼底血管攝影、循血綠血管攝影確認是罹患多足型脈絡膜血管病變，則能申請健保給付做光動力治療，成功率達8成。

許閔彥也提醒，黃斑部病變發生原因主要為老化，另外紫外線、藍光、抽菸、壓力等都是原因之一，尤其長期滑手機，使黃斑部病變年輕化，40、50歲就罹病，一旦病變為不可逆、無法回復，一旦嚴重會失明，也是老年失明的主要原因，治療有黃金期必須盡早，建議50歲後常常自行做單眼檢測，睜一隻眼、閉一隻眼，看線條是否扭曲變形、出現黑影或模糊。