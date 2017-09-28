班導師擺爛、情緒斥罵？九成學生連署罷免

任職宜蘭某私立大專學校的班導師 ，被學生指上課擺爛，學生自救提連署罷免。（記者張議晨攝）

2017-09-28 22:59

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭某私立大專院校1名女性班導師，常被學生投訴在課堂上擺爛，學生發問還遭情緒性字眼回應，向校方反映卻被冷處理。學生最近發起罷免導師連署，期間竟被校方「關切」，學生揚言，若學校再不重視他們的權益，明天將豁出去與導師當面對質！這件事也驚動教育部來電關切，校方表示，已介入了解事發經過。

學生嗆明公布行徑 並當面對質

這間私校每學期學費近3萬元，學生投訴，這位教師任職班導師已3年，平常以兒科權威自居，但在上課時，卻時常在課堂上發呆，課間討論時，若舉手提問，有時甚至被回「干我什麼事」這類情緒性字眼，讓學生心靈受創。

家長與班上同學面談後轉述指出，由於校內同學必須將手機上繳校方保管，期間，有個同學因為家人住院，向導師請求取回手機，以便打電話了解家人狀況，卻被導師直接怒斥「滾出去」！

家長：明顯不適任 未積極處置

家長指出，孩子已念到五專3年級，術科至今卻仍停留在課程大綱，未進入實際教學，導師甚至找外面教師入校代班，上課日誌卻簽署她的名字，已有偽造文書嫌疑。

家長質疑，班導師已明顯不適任，即便多次反映，但校方仍未積極處置；痛批校方包庇這位教師。還有學生不滿校方態度，揚言在明日公開導師種種行徑，與導師當面對質。

校方：有進行了解 將當面約談

校方解釋，接到學生反映後，即由副校長、教務主任、科主任進行了解，但因這位導師近日在博班進修，預計等她返校後，會與她當面約談，確定上課狀況。