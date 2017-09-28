大廚「接地氣」！這道家常菜 成台商的最愛

2017-09-28 22:00

〔記者顏宏駿／員林報導〕彰化縣員林市「食觀天下餐廳」有一道「炒花椰菜乾」，號稱是「台商的最愛」，許多台商返台，指名一定要吃這道菜！平凡的家常菜成為餐廳的招牌菜，讓餐廳老闆感受到「接地氣」的力量，絞盡腦汁再推出15道屬於彰化的小吃料理。

「食觀天下」的花椰菜乾透過濃濃的古早味，餐廳董事長陳明仁說，他們只是把「古早味」再找回來，但透過花椰菜製程改善，保留它的脆度，讓料理呈現獨特的口感，因為有濃濃的古早味，很多台商返台上門，必定指名這道菜，後來就稱為「台商的最愛」。

台商鄭先生說，每次吃到這道菜，就想起小時候阿媽曬菜乾，有時候天天吃，吃到會怕，但現在經常大魚大肉，反而覺得菜乾特別值得懷念。

陳明仁說，一般菜乾因為鹽分的多寡和發酵的時間，滋味和口感的落差很大，他們為了保持品質，找到彰化縣花椰菜主要產地，也就是埔鹽鄉的永樂社區，與產銷班契作，從源頭製程改善，再由廚師料理時，保持古早菜乾的風味，用心鑽研「花椰菜乾」，讓一道小菜立大功。

經過「花椰菜乾」的經驗，陳明仁說，他們了解到「接地氣」的重要，研發出15道彰化特色料理，包括員林米糕、北斗肉圓、彰化爌肉飯等等，希望能用現代的料理方式，創造出傳統小吃的新價值。