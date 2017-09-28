日本關東煮排名出爐！你心中的冠軍是什麼呢？

日本關東煮總選舉結果出爐，第1與第2名仍由「那個與那個」稱霸。（資料照，記者洪瑞琴攝）

2017-09-28 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕即將進入10月，身處日本的民眾已能感到陣陣涼意；馬上就要步入冷颼颼、吃飽飽、變肥肥的美味冬之季囉!日本專門研究外食市場的「辣椒美食網站」（HOT PEPPER外食総研）最近做了項很有趣的「關東煮總選舉」，第1名和第2名仍由「那個」和「那個」萬年稱霸，一起來猜猜是誰吧！

據《rocketnews24》網站，這項調查以全日本20歲至30歲的飲食男女為對象發放問卷，選出關東煮最受歡迎的1到10名。好玩的是，第1和第2名從「古時候」就一直由同樣的美食稱霸，且該網站認為，直到1000年後，霸主都是不會被撼動的！

接下來就來揭曉日本人心中最好吃的關東煮TOP10：

第1名:白蘿蔔

第2名:蛋

第3名:牛蒡

第4名:蒟蒻

第5名:牛筋

第6名:鱈寶（由白肉魚+山藥+蛋白做成）

第7名:蒟蒻絲

第8名:維也納香腸

第9名:竹輪

第10名:肉丸

不知道跟也愛吃關東煮的台灣人心中排名有無差距呢？但看來在日本人心中，白蘿蔔與蛋永遠位於高高在上的王者地位。有機會至日本遊玩的朋友，不妨嚐嚐道地的關東煮吧！