好想吃泰式辣味乾麵？ 自製美味一點也不難！

2017-10-02 07:30

〔記者邱璟綾／台北報導〕泰國料理常見海鮮配料，搭配各種層次豐富的辣醬，讓泰國料理色香味俱全，但說到泰國菜，一定得要準備大量配料才能下廚嗎？其實善用泰國泡麵「mama麵」，即可簡單完成充滿泰味的乾麵料理，快跟著以傳統麵食聞名的連鎖餐廳阿寒泰副主廚Jeff，一起動手做美味的「魚露辣椒海鮮mama麵」吧！

魚露辣椒海鮮mama麵

食材：透抽50g、草蝦2隻、淡菜2顆、豬肉末30g、mama麵1包、香菜少許、洋蔥絲少許、芹菜少許、番茄丁少許、蝦米少許、蒜頭4顆、小辣椒1根、檸檬汁15c.c.

調味料：魚露15c.c.、椰糖30g、是拉差醬15c.c.

1. 蒜頭、小辣椒放入缽中搗敲至細碎，再加入蝦米、香菜搗敲，接著放入芹菜、番茄丁、洋蔥絲，依序加入椰糖、魚露、檸檬汁與是拉差醬拌勻即成醬汁。

TIPS： 若家中沒有缽，可直接在砧板上以刀背拍碎，再放入容器中與液體拌勻。椰糖可用砂糖代替、是拉差醬可用甜辣醬取代。

2. 起一鍋滾水，將海鮮食材、豬肉末與mama麵放入水中，汆燙1分鐘後撈起瀝乾，將食材放涼備用。

3. 將mama麵放入步驟1的容器內與醬汁拌勻後，再拌入豬肉末，接著加入海鮮稍微攪拌，使海鮮均勻吸附醬汁。