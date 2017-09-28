聯訓基地遭批擾民 屏縣府要求演習前送計畫溝通

國軍長年在恆春半島各地演訓。（記者蔡宗憲攝）

2017-09-28 21:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍長年在恆春半島各地演訓，雖每年有睦鄰回饋機制，仍引發許多居民不滿，27日甚至上演「放牛」進基地抗議戲碼，屏縣府今天強調，早已要求演訓前一個月送計畫溝通，但軍方始終未配合，將持續軍方要求對居民損壞補償。

屏縣府日前函請國防部，要求軍方遵守去年立法院外交及國防委員會會議記錄承諾，若於屏東縣內演訓，至少需一個月前主動將演習計畫（含演習範圍、生態保護、波及民宅之補償措施及其他相關規劃等）相關內容函送縣府充分溝通說明，不過軍方至今都未配合。

屏縣府發言人黃建嘉指出，軍方在九鵬、枋山、恆春、車城地區，整年都有各式不同的演訓項目，從砲擊山區、直升機、戰鬥機凌空，到飛彈射擊海面都有，許多民眾根本不知道有「射擊通報」，實質損害的配套也都沒有。

黃建嘉說，軍方演訓除了固定的睦鄰經費，希望照國防部承諾與縣府溝通演習中的配套措施，尤其是長期震動對房舍的龜裂損害，軍方應該從寬認定、實質補償，「縣府將與居民站在同一線爭取應有權益。」

三軍聯訓基地低調表示，恆春半島的操演大都是常態性演習，操演時序，場地及範圍均相同，對於縣府意見會與上級討論，期盼降低演習對民眾的影響；為消弭民怨，軍方可望修訂睦鄰經費補助條款，以實際補助到鄰近訓場地方百姓相關公共設施。