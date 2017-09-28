醫病》越減肥胸越大 他罹「男性女乳症」不敢游泳

2017-09-28 21:00

〔記者吳欣恬／台北報導〕35歲戴姓男子從小就是小胖子，160公分體重80公斤的他胸部凸出，出社會後開始瘦身，胸部卻沒有跟著縮小，讓他不敢在別人面前脫上衣，也不敢游泳。就醫後確診為「原發性男性女乳症」，透過抽脂手術及切除乳腺治療後，狀況大幅改善，也恢復正常的社交生活及自信心。

國泰綜合醫院整形外科主任蒲啟明說，男性女乳症指的是，男性乳房組織有腺體或脂肪的增生，主要可分為「原發性男性女乳症」和「病理性男性女乳症」。

蒲啟明說，「原發性男性女乳症」常發生在青少年時期與成年期，青少年時期通常是身體過度肥胖造成的現象，如果乳房的乳腺組織不多，有些人過青春期後會自然緩解。成年時期則是因為體內睪固酮分泌下降，讓乳腺組織接觸到較高比例的雌激素導致。

而「病理性男性女乳症」則可能因為服用類固醇、利尿劑、第一代制酸劑等藥物導致，而包括甲狀腺疾病、肝硬化及慢性腎臟疾病等也可能造成。

蒲啟明說，男性女乳症的治療，原發性的男性女乳症可以抽脂整形改善胸型外觀，再配合切除部分增生的乳腺，術後穿彈性衣半年幫助消腫，胸部外觀幾乎能恢復成和一般男性無異。

但他提醒，手術前應先抽血或超音波檢查，確認非病理性，預防再次增生的可能。如果併有睪固酮低的內分泌異常，則需配合服用藥物3個月至半年，大部分患者都可恢復正常。而病理性的男性女乳症則應先治療相關疾病，如果是服用藥物引起，則看是否停藥或更換藥物。

最後蒲啟明也呼籲，男性應減少食用油膩、油炸、偏甜、乳製品等食物，降低額外的雌激素，並養成規律生活及運動的習慣、控制體重、保持充足睡眠。

男性一旦在成年後發現胸部異常腫大，應向專業醫師尋求診斷和治療，避免忍耐導致內心壓抑影響心理健康。