台中國家歌劇院週年慶 將展開一系列活動

台中國家歌劇院週年慶表演在明天推出「天外的生日快樂」，結合建築燈光地景的影音秀。（台中國家歌劇院提供）

2017-09-28 20:34

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中國家歌劇院9月30日開幕滿週年，將推出一系列週年慶活動，當天及10月1日晚上把歌劇院變成大明星，在廣場上演結合建築燈光地景的影音秀「天外的生日快樂」，雙十節上演重頭戲「神行人間─高空人體極限演出」活動期間還有藝術美食饗宴「舌尖上的指環」，並播放歌劇院兩支建築與幕前幕後的紀錄片及舞台模型展。

「國家歌劇院週歲了！藝術萬歲！」歌劇院藝術總監王文儀今天與來賓一起在歌劇院造型翻糖蛋糕插上蠟蠋慶祝，從開幕不被外界看好，認為表演藝術環境差、票房堪慮，王文儀說，去年整體票房有8成7，今年上半年票房都爆滿，外租節目也達到8成5，包括表演團體和劇院收入達到9千萬，證明成功。

王文儀說，開幕迄今入館人數超過2百萬人次，14萬民眾觀賞免費演出，購票入場票房也很成功，證明藝術不再高不可攀「全台觀眾和台中人已經準備好了，擁抱最高品質表演的市場！」歌劇院也展現國際影響力，華格納歌劇指環系列從連續4年上演，是台灣首次且整場全新的製作，在藝術界影響無遠弗界，也展現台灣對亞洲歌劇的企圖心，以及與日本音樂劇上演，吸引日韓港觀眾來台。

國家歌劇院開幕一年來歷經漏水、租借風波飽受批評，王文儀也說，這代表民眾對歌劇院高期待，歌劇院也會做得愈來愈好。

歌劇院週年慶活動推出在戶外免費演出「天外生日快樂」、「神行人間」共4場，兩週結合藝術與美食的「如尖的指環」體驗，在凸凸廳放映兩支紀錄片介紹歌劇院的建築奇觀、及歌劇院的幕前幕後花絮，另外10月20日起舉辦舞台設計模型展「劇人的模幻時刻」展出華格納歌劇「女武神」、唐美雲歌仔戲團「春櫻小姑」白先勇青春版「牡丹亭」等的舞台設計。