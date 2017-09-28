東北季風鋒面報到 明全台各地有雨

明日全台各地都有降雨發生的機率，提醒外出民眾隨身攜帶雨具。（資料照，記者林正坤攝）

2017-09-28 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕東北季風鋒面已進入台灣，明（29）日各地高溫降約29至34度，清晨低溫約25、26度，中午前後紫外線偏強；全台各地都有降雨發生的機率，提醒外出民眾隨身攜帶雨具，預計這波鋒面影響到周六。

據《中央氣象局》預報，溫度及紫外線方面，因鋒面影響，大台北、宜蘭及花蓮地區，預測高溫約29、30度，其他地區高溫約33、34度，清晨低溫約25、26度。明日全台各地紫外線偏強，提醒戶外活動的民眾，適時補充水分，並注意防曬。

降雨方面，明日整天北部、東半部地區會有局部降雨，基隆北海岸及東北部地區會有局部較大雨勢發生的機率，中南部地區有午後雷陣雨，建議外出的民眾攜帶雨具，以備不時之需。

據《天氣風險》預報，這波鋒面預計影響到本周六白天，影響範圍在北部和東北部地區，周五、周六高溫預計降約31至33度左右，天氣型態轉變為較舒適、不悶熱。

空氣品質方面，明日中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒與臭氧。

明日大台北、宜蘭及花蓮地區，預測高溫約29、30度，其他地區高溫約33、34度，清晨低溫約25、26度。（圖擷自中央氣象局）