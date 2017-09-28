台版《我的鋼鐵老爸》 將挑戰台北國際馬拉松

偉誠與為他量身打造的輪椅自行車。（救星教養院提供）

2017-09-28 19:58

〔記者吳柏緯／台北報導〕真人真事改編的法國電影《我的鋼鐵老爸》，敘述一位父親帶著罹患腦性麻痺的兒子，共同征服各式馬拉松和鐵人競賽的勵志故事。而在台灣也有一對「鋼鐵父子」，挑戰了國內大小馬拉松與三鐵賽事，並將於今年年底挑戰台北國際馬拉松。

天主教單國璽基金會歷時1年多，記錄了更生人、高關懷兒童等人的故事，並拍攝成7集電視節目，將於電視台與網路平台播出。被稱為台版《我的鋼鐵老爸》的偉誠與陳信衡也將在其中一集節目中現身，分享參加三鐵的故事。

台東救星教養院的院生偉誠，從小罹患腦性麻痺，因此行動不便。不過兩年前看了《我的鋼鐵老爸》，受故事主角的激勵，而一頭栽入馬拉松的世界。教養院副院長陳信衡化身成偉誠的雙腳，陪他一起訓練、一起參賽。

陳信衡回憶，當時看完電影後偉誠向他表示希望能「試著跑跑看」，由於電影中主角的障礙類別與偉誠類似，於是他便一口答應。

一開始是使用一般的輪椅，練習的場地就在台東的馬亨亨大道，陳信衡說，須注意來往車輛與野狗，非常辛苦，不過經過幾次練習後，偉誠跟他說「被風吹著的感覺是以前都沒接觸過的」，這席話讓他非常感動，也成為兩人計畫性練跑的契機。

不過傳統輪椅並不是合用於馬拉松比賽，陳信衡說明，透過NGO的協助，之前已經購入了一台練習馬拉松專用的輪椅，而今年更從美國引進一台為偉誠量身打造的輪椅自行車。

在練習與參賽的過程中也結識了不少身心障礙兒童的父母，想要了解相關的訓練與互動方式，甚至也想帶著小朋友一起參賽。陳信衡表示，他們只是用了一個平凡的方式讓社會大眾知道，身障者可以和一般民眾一樣參與各種不同的體育活動。

目前這對台灣的「鋼鐵父子」積極在訓練，準備參加今年年底的台北國際馬拉松，而經主辦單位評估身體狀況後，決定報名半馬組。陳信衡表示，屆時偉誠將會騎著與電影主角使用相同款式的輪椅自行車參賽，若是比賽結果不錯，計畫明年將到美國參加波士頓馬拉松大賽。