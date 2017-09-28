日曜天地OUTLET「瘋潮流」 牛仔褲可便宜買

日曜天地OUTLET將在10月3日至10月23日舉辦「瘋潮流」活動，牛仔褲可便宜買。（記者蘇金鳳攝）

2017-09-28 19:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕牛仔褲的熱潮永不退卻，經典又不過時；日曜天地OUTLET 10月3日至10月23日舉辦「瘋潮流」活動，牛仔褲可便宜買。

日曜天地OUTLET邀集Levi's、EDWIN、LEE、Miss Sixty、BLUE WAY等牛仔品牌祭出超殺折扣，原價3、4千元的牛仔褲，最低下殺990元！

另有品牌超值優惠，像是LEVI'S原價3990元的緊身窄管褲，活動期間特價買1送1、買2組再折1000元，換算下來只要3.7折就可以買到，絕對是消費者搶便宜的好時機！

此外，日曜OUTLET還要尋找「劈腿人妻！」，日曜天地表示，其實是大玩雙關語，因為現在的牛仔褲富有彈性、甚至可以劈腿，特別舉辦富有趣味性的人妻劈腿活動，將於雙十國慶連假首日10月7日上午10:00號召人妻們一起來「劈腿」拿獎金！

活動當天，只要穿著牛仔長褲來劈腿即可獲得500元Levi'ｓ商品券，而最會劈、劈得最低的前5位人妻，還可以再獲得1500元的日曜商品券，邀消費者於雙十連假一起同樂、搶好康！