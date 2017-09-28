野餐、帳篷、藝術宅配 台南文化中心慶33歲

台南文化中心33週年館慶將推出一系列多元活動。（記者劉婉君攝）

2017-09-28 19:13

［記者劉婉君／台南報導］台南文化中心33歲了，10月7日起，將推出一系列的慶生活動，有戲劇、舞蹈之外，還有草地野餐創意派對、晚間在帳篷「夜聚」聽故事等，並將觸角延伸至特約藝文空間，邀請大家在生活中體驗藝術。

台南文化中心今年館慶以「我們仨」為主題，一系列活動將於10月7、8日兩天，由「生之慶」戶外劇場作品展開序曲；10月14、15日「與偶同行」活動，結合近年來蔚為風潮的野餐，邀請無獨有偶工作室劇團與20組家庭，在戶外草皮上野餐與創作，再帶著作品，在重擊實現打擊樂團樂音中，與大偶一起踩街遊行；12月2日，文化中心與成大戲劇學程師生、台南「城市故事人」合作，在中心庭園區搭起帳篷，邀請觀眾走入一頂又一頂的帳篷聽故事。「與偶同行」活動即日起受理報名。

此外，今年還規劃「藝術宅配送」活動，配合特約商店的特色，安排適合團隊，將表演藝術「宅配」到店家，合作店家有8又二分之一、酒河原居酒屋、十八卯茶屋、虫二咖啡、台糖長榮酒店等5家，演出團隊則有我們（WeArt）表演藝術平台、After8流行音樂、台南市民族管絃樂團、蒙納米豎琴樂團、台南文化中心志工曼陀林樂團。

另外還有台南文化中心2017 年度品牌節目「經典與浪漫--音樂節慶」、「時間之河：廖末喜舞蹈藝術六十年回顧」、台南文化中心表演藝術平台2017年舞蹈自製節目《首演》、春河劇團「我妻我母我丈母娘」、果陀劇場「徵婚啟事」、故事工廠黑色人性喜劇「莊子兵法」及金枝演社「整人王—新編邱罔舍」、賴翠霜舞創劇場「曼波搖滾」、靈龍舞蹈團「窗外。有戲！」、稻草人現代舞團「深淵Abyss」、索拉舞蹈空間「打南無-漫遊者」、風乎舞雩跨領域創作聚團「遊戲之後」等。

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