「敬師賓果」連線 明新大學生追著關主老師道祝福

今天是教師節，明新科大設計「敬師賓果」活動，校長林啟瑞會議趕場途中，被學生們攔下祝福，合影存證。（明新科大提供）

2017-09-28 18:57

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕今天是教師節，明新科技大學發揮巧思，設計了「敬師賓果」活動，參加闖關的學生們，課餘穿梭在校園各處公室，尋找當關主的老師，當面向師長說感謝與祝福的話，並合照完成賓果連線，好不熱鬧。

明新科大生活輔導組說，為了喚起學生尊師、敬師的基本校園倫理，每年教師節當週，校方推出「敬師禮貌週」與「返母校謝師恩」，行之有年，除了上、下課以「祝老師教師節快樂」等問候語表達感謝，各班也會發揮創意，唱歌給老師聽、送老師小禮物。

中，參加「敬師賓果」闖關活動的學生，利用下課時間到指定處室，對師長說感謝與祝福的話語，並合照完成賓果連線。

「返母校謝師恩」則是由生輔組與軍訓室的輔導老師，帶著學生返回高中母校謝師恩。今年有超過50名學生揪團報名，分別回到磐石、忠信、光復、義民、內思等5所高中職，找老師敍舊。見到學生們能夠飲水思源、不忘師恩，高中職老師們都給予高度肯定。

明新科大學務長彭政雄說，一系列敬師活動，將品德教育融入生活中去實踐，希望學生們能培養「知恩、感恩、惜福」的素養；最重要的是，可以讓老師在「只紀念不放假」的教師節，透過師生互動遊戲，擁有愉快的心情！