教師行政減量他開第一槍 莊福泰：教師節最佳禮物

2017-09-28 18:55

〔記者林曉雲／台北報導〕總統蔡英文今天在師鐸獎頒獎典禮上致詞表示，教育部推動行政減量年底前會完成簡化，對兼任行政工作的老師，要予以肯定「辛苦了！」且要建立教師專業發展自主性，把研習自主權還給老師。高雄市鼓山高中校長莊福泰2年前獲得全國SUPER教師獎，曾為行政減量「開第一槍」，今年再獲師鐸獎，從小英手上接下最高榮耀，他受訪表示，聽到總統認真地回應，感到欣慰，這是送給老師「教師節最佳禮物」。

2年前開砲時，莊福泰是高雄市瑞祥高中主任，他在臉書上放砲直批，為應付多到爆炸的配合活動和各種調查公文，使得學校陷入「形式化」和「造假化」困境，甚至讓年輕老師每天晚上加班，嚴重影響「人生大事」，高分貝呼籲「教育長官放手吧！」莊的臉書PO文引起全國教師共鳴在網路上熱傳，當時即有數萬人點閱，接著各地方政府教育處「接手反彈」教育部多如牛毛的行政訪視，亦逼使教育部全面檢討統合視導，掀起「行政減量」改革風潮。

在2015年8月全國教育局長會議中，前教育部長吳思華宣示行政減量，教育部統合視導表單先減量30％以上，並研議包括6班以下的超級小校可免調查等「減量三原則」，2016年元旦起實施。

去年換黨執政，教育部續推行政減量政策。莊福泰今天接受本報記者訪問時表示，總統蔡英文今天的致詞不是空泛的談話，確實對準了目前教育現場最迫切的兩個問題：第一是行政減量和減少不必要的評鑑，讓老師有更多時間回到教學面，認真思考學生學習的問題；第二、以教師專業支持體系取代教師專業評鑑，這兩件事都是過去幾年來，很多教育前輩不斷呼籲的事，聽到總統認真地回應，感到欣慰，這是送給老師教師節最佳禮物。

不過，莊福泰表示，教育現場仍有許多不切實際的干預，例如，國中小的補教教學政策，從台灣參加世界的各項教育評比數據來看，目前的補救教學政策，針對落後的孩子以重複學習進行補救是效果不彰，這些落後學生最大的問題是，現有的教學模式無法引起學習動機，以及基礎能力無法應付他目前學習階段的課程，因此補救教學的方式必須跳脫現有的思維和作法。

莊福泰表示，總統雖已注意兼任行政的教師所遇困境，但這不是說聲辛苦了，或是降低授課時數可以解決，除簡化行政和評鑑是重要的工作外，行政工作要做有意義於學生學習的事，做無意義的行政工作是消磨行政熱情的主因，這首先須從校長的領導模式提升開始，面對更民主和自主的社會及校園氛圍，校長領導要更偏重如何聆聽、區辨、探詢、對話和整合，「校長新領導方法的培力」將是改變校園氛圍的起點。