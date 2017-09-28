台灣大車隊攜手凱基銀行 提供小黃運將小額借貸

2017-09-28 20:08

〔記者蕭玗欣／台北報導〕計程車司機過去因收入與支出以現金為主，向銀行申貸時，無法提供薪資單及財力證明等文件，導致借貸困難，台灣大車隊今天宣布與凱基銀行合作，透過大數據分析車隊駕駛的載客狀況、收入與金流，提供小黃運將便捷的小額循環信貸方案，今年7月開辦以來，短短2個月時間申請件數已突破900人次。

台灣大車隊總經理李瓊淑表示，和銀行「打交道」申請信貸，通常都須提供薪資單、薪資轉帳等相關財力證明，但計程車駕駛偏向自營，領薪及支出通常以現金為主，無法提供銀行所需文件，導致大部分駕駛至今都無銀行信用紀錄，當臨時需要資金周轉，向銀行申貸困難，往往需透過家人親友間周轉，甚或尋求非銀行管道借款，利率及保障都遠不及銀行實惠安全；未來透過凱基銀行的服務，台灣大車隊近2萬名駕駛將享有更具保障的資金周轉管道。

凱基銀行運用台灣大車隊長期營運所建立的評分、數據體系，透過大數據分析載客趟次、每日現金流，建立信用評分機制，推出專屬小額循環信貸專案，滿足資金需求，更重要的是協助駕駛建立銀行信用，未來可再享有更多銀行提供的金融服務。

凱基銀行消費金融處副總經理林毓棠表示，提供運將專屬小額循環貸款只是一個開始，未來凱基銀行將會開發更多具包容性的金融服務，協助消費者與銀行建立信用紀錄，提供多元資金融通工具，達到普惠金融的目標。

凱基銀行「小額循環信用貸款」，優惠開辦費0元，額度內隨借隨還，當日借還免計息，對於短期投資、短期周轉客戶相當優惠。另外，凱基銀行也設專人在車隊駐點提供金融諮詢服務，讓駕駛不僅可簡單申辦小額信貸，還可享有利率、動用費折扣等多項優惠。