祝賀鑽石婚 區長登門逐一贈匾

考量鑽石婚伉儷年紀較大，部分行動不便，不適合舟車勞頓出席表揚活動，新營區長張睿民（左1）今日逐一前往土庫里花陽明與花李望等鑽石婚伉儷家中拜訪祝賀贈匾，讓長者感到窩心。（記者王涵平攝）

2017-09-28 19:30

〔記者王涵平／台南報導〕台南市新營區要表揚「鑽石婚」，考量結婚滿60年的伉儷年紀較大，部分行動不便，不適合舟車勞頓出席表揚活動，新營區長張睿民今日逐一前往家中拜訪祝賀贈匾，讓長者感到相當窩心。

今年度鑽石婚伉儷有：忠政里翁先响、翁方阿花。民權里張弓、陳招娣。民生里沈讚添、沈蔡來嬌。民榮里陳財寶、陳楊阿鑾。好平里池木燦、池許龍銀。永生里楊榮振、楊賴枝。大宏里許燦輝、許施錦燕。王公里李燈木、李黃阿貴。土庫里花陽明、花李望。埤寮里蘇天賜、蘇林伸。護鎮里黃柏楊、黃陳說。嘉芳里蕭新發、蕭周麗絨。太南里陳賜全、陳李血。鐵線里蔡明修、蔡陳金鳳。五興里王文己、王李恨。角帶里李慶樑、李沈美玉。姑爺里林信章、林趙錦花。新南里戴政宏、戴王錦治。

新營區以往會邀集鑽石婚伉儷參加表揚大會，但考量鑽石婚伉儷多年邁，部分行動不便，且頒獎流程冗長，恐長者體力不勝負荷，在民國97年之後，每年出席率皆不到5成，因而自104年開始改由區長親至家中祝賀。

張睿民表示，近年來因社會道德與倫理觀念改變，離婚率攀升，阿公阿嬤能攜手走過一甲子，令人欣羨，希望藉鑽石婚榜樣，傳承家庭的原動力。

其中土庫里花陽明與花李望夫妻結婚逾61年，花陽明早年經營久保田農業機械代理經銷行業，花李望長年務農，一路相互扶持尊重，和樂相伴。兩人育有1子4女，其中1子3女已成家各個事業有成。長子是新營名建築師，經營「花文沂建築師事務所」每天下班後都會回家陪父母用餐共享天倫之樂，對父母照顧無微不至；長女、四女都在銀行界服務擔任要職，次女於新營蘭花園服務；三女與夫婿在台北經營建材買賣，子女會定時回老家探視父母，善盡孝親，一家人和樂融融。