澎湖祭孔大典 智慧糕與智慧筆供不應求

2017-09-28 18:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕 澎湖各界紀念至聖先師誕辰釋奠典禮，今日吉時在澎湖孔廟隆重舉行，由縣長陳光復擔任正獻官，民政處長許啟川擔任糾儀官，各校校長擔任分獻官，依循古禮向至聖先師致上最崇高的敬意，會後Q版智慧筆及智慧糕供不應求。

今年教師節是孔子2567週年誕辰，為追懷至聖先師孔子的有教無類，因材施教，普化教育學子，澎湖縣舉辦一年一度的祭孔儀式，由縣長陳光復擔任正獻官主祭，並在請贊禮生的引導、獻爵為教育的百年大計承祀繼往開來，禮讚孔子的大德。典禮由馬公國小小朋友擔任佾生，文光國中學生擔任禮生，佾生手持翟、籥，禮生持龍杵、燈、爐、扇、斧、鉞等禮器，並在馬公國中國樂隊演奏禮樂下，依釋奠典禮儀程進行迎神及六佾舞表演，向至聖先師致上最崇高的敬意。

祭孔大典在莊嚴肅穆的鐘鼓鳴聲中，向至聖先師致上最高敬意，希望重現儒家修身精神。陳光復表示，老師不僅僅是傳道、授業、解惑的角色，更教導孩子待人接物的道理，透過祭孔活動表達對教師的敬意與謝意、希望鼓舞教師奉獻大愛、激勵教師服務熱忱。

澎湖縣政府民政處為讓參與祭孔大典的民眾及學生，都能共沾至聖先師的聖德，在完成祭孔大典儀式後，準備代表增長智慧的智慧糕及智慧筆，讓與會民眾、學生分享，期能開啟智慧、學業進步，除了傳統吉祥意義外，更因造型Q版可愛，現場供不應求。