Hello～「聯合國」燈箱在台南火車站地下道

2017-09-28 18:13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市觀光旅遊局（簡稱觀旅局）推廣台南觀光形象，繼去年在台南火車站前站通往中山路口的人行地下道設立11座燈箱後，這次又精心設計增加全新5座燈箱，以驚艷吸睛的台南風光照片，向國內外遊客打招呼！

觀旅局表示，燈箱主題標語以「沒來過台南，不算到過台灣」作訴求，特別新增德文、義大利文、法文、俄文、葡萄牙文等多國語言呈現，加上原有的11組語言為中文、英文、日文、韓文、西班牙文、印度文、泰文、越南文、阿拉伯文、印尼文、馬來文的燈箱，共達16種國際語言，要讓國際觀光客來到台南如同看到自己的家鄉，感受到台南的熱情與親切。

這次精選出「普濟殿燈籠」、「虎頭埤風景區阿勃勒」、「花園夜市」、「後壁稻浪」、「台南公園」等5大觀光主題意象，加上原有的「孔廟」、「鹽水蜂炮」、「關子嶺溫泉」、「井仔腳瓦盤鹽田」、「二寮日出」、「白河蓮花」、「黑面琵鷺」、「奇美博物館」、「四草綠色隧道」、「神農街」、「七股潟湖」，展現台南多元豐富觀光樣貌。

觀光旅遊局表示，燈箱完成後，吸引許多路過民眾拍照討論，更有不少外國遊客及外籍學生停駐在燈箱前觀看，有來自法國、香港、日本等自由行遊客，還有來自蒙古、韓國、義大利等來台讀書的學生，都紛紛留下與燈箱的合影。