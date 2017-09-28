董座盛傳選縣長！詮盛科技與澎湖科大簽約產學合作

2017-09-28 18:05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕傳出可能是藍營下屆縣長人選的詮盛科技股份有限公司董事長許明仁，今天突然大動作與國立澎湖科技大學簽署合作備忘錄，產學合作建構澎湖智慧島科技，培育智慧城市人才。

澎科大校長翁進坪說，澎湖是島縣，全島面積127平方公里左右，是智慧城市非常優良的教學及模擬場域，也是建構智慧城市的良好示範地點。這次由澎湖傑出企業家許明仁董事長，整合國內及國際知名的無線網通及硬體生產設備企業，共同協助澎湖智慧島嶼建構。澎科大則聯合電資工程及資訊管理約10幾位教授群共同參與。

詮盛科技董事長許明仁說，這次統合網進流動科技有限公司及森巴數碼科技股份有限公司，藉由無線網通及實體設備裝置，布置天羅地網無線覆蓋場域，架構澎湖智慧島嶼。

許明仁說，智慧島嶼是把新一代資訊科技充分應用在澎湖島的各行各業之中，將人與科技充分結合，也讓城市競爭邁向軟體的空戰，讓澎湖在這波智慧城市競爭中領先台灣各城市，成為一個亮點，是這次合作雙方最大共同目標。

許明仁外傳是藍營參選澎湖縣長的奇兵，除了科技業專長，更與地方藍綠關係良好，加上無政治包袱，才在檯面上被討論，旋即大動作與澎科大產學合作，是否瞄準澎湖最大單一票倉澎科大小試牛刀布局，外界認為仍有待後續觀察。