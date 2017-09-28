一例一休怎麼修 縣市、中央部會喬不攏

2017-09-28 18:15

〔記者吳柏緯／台北報導〕繼日前邀請勞資代表與學者共商「一例一休」修法建議後，今天勞動部舉行第二場勞基法座談會，讓各縣市勞動主管機關代表與中央部會代表陳述意見。據悉，會中不少地方勞動主管機關代表表示，休息日加班費計算複雜，連勞檢人員都搞不清楚，盼能簡化。

勞動部今天上午邀請各縣市勞動主管機關代表與中央部會代表，針對多項勞基法議題討論並徵詢意見。討論的內容聚焦休息日加班費與出勤規定、特休假及七休一等議題。

代表台北市出席的勞動局勞檢組組長蔡明宏表示，不少雇主與勞工對於「休息日出勤換補休」的方式有不同意見，因此帶到會中討論。

蔡明宏指出，現行休息日加班費換補休，多採用一換一的方式，但卻與休息日加班費的計算倍率一又三分之一、一又三分之二不同。他進一步表示，甚至有發生雇主私自決定補休假的使用期限，逾期後就不讓勞工補休。因此勞動部應盡速提出休息日出勤換補休的規範，以保障勞工權益。

新北市勞工局的代表則表示，休息日加班時數計算、加班費的計算方式是勞檢時勞資雙方最常提出的問題。

該名代表指出，不少勞工與雇主都反映，希望休息日加班時數核實計算，而非以四、八、十二的方式計算，避免因此影響每月加班上限四十六小時。此外，平常日、休息日與國定假日的加班費計算方式不同，也引起不少怨言，因此建議加班費計算方式能簡化。

除了各縣市的勞動主管機關代表外，中央部會也應邀派人出席。據與會人士透露，經濟部代表提出的建議與日前工商團體所提出修法版本雷同，認為應放寬彈性，以利企業營運，勞工也能因此獲利；農委會的代表則提到農業有季節特殊性，農忙時若仍遵照勞基法的限制，農民恐將因採收不及等原因造成農損，因此盼在特殊季節能彈性放寬限制。

此外也有代表指出，修法曠日廢時，可透過施行細則或函釋的方式放寬、解套。對此勞動部並未回應，僅強調仍在蒐集意見。