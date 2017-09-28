訪台南觀光工廠文創業 金門特產業來取經

2017-09-28 18:00

〔記者王俊忠／台南報導〕金門在地名、特產業者近日造訪台南香腸博物館等文創產業、觀光工廠，金門特產業者希望汲取台灣較大型的觀光工廠與文創產業經營經驗，把文創元素加入金門產業，以提升金門名、特產業的附加價值，對中國等國際觀光客或台灣旅客更有吸引力。

金門名、特產業者一條根實業社負責人蔡添祿與麵線、牛肉乾、貢糖、鋼刀、農產生技代表三十餘人，由金門縣府工業會帶隊到台南走訪金屬觀光工廠、黑橋牌香腸博物館與藍晒圖文創產業園區。

蔡添祿表示，金門傳統名特產業的經營，多是以傳統思維來做，在文創產業的引領下，顯得有些退流行，因為金門近來中國團客減少至少有五成，中國消費客源大量流失，如何因應其他地區觀光客、台灣本島的自由行客消費需求？是重要課題。

因為台灣地區大型觀光工廠與文創產業興盛，值得借鏡參考，為此，金門縣府帶領當地名、特產業者造訪台南等地特色產業。

蔡添祿說，金門名、特產業營運規模較小，分散各地，多以「前店、後廠」的方式經營，金門欠缺一處工業區、把產業集中起來營運。金門縣長辦公室主任陳金文強調，除了吸收台灣觀光工廠、文創產業經營經驗，對金門在地名、特產業的需求，也會設法納入施政計畫、輔導升級，增加附加價值。