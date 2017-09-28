訪台南觀光工廠文創業 金門特產業來取經

2017-09-28 18:00

〔記者王俊忠／台南報導〕金門在地名、特產業者近日造訪台南香腸博物館等文創產業、觀光工廠，金門特產業者希望汲取台灣較大型的觀光工廠與文創產業經營經驗，把文創元素加入金門產業，以提升金門名、特產業的附加價值，對中國等國際觀光客或台灣旅客更有吸引力。

金門名、特產業者一條根實業社負責人蔡添祿與麵線、牛肉乾、貢糖、鋼刀、農產生技代表三十餘人，由金門縣府工業會帶隊到台南走訪金屬觀光工廠、黑橋牌香腸博物館與藍晒圖文創產業園區。

蔡添祿表示，金門傳統名特產業的經營，多是以傳統思維來做，在文創產業的引領下，顯得有些退流行，因為金門近來中國團客減少至少有五成，中國消費客源大量流失，如何因應其他地區觀光客、台灣本島的自由行客消費需求？是重要課題。

因為台灣地區大型觀光工廠與文創產業興盛，值得借鏡參考，為此，金門縣府帶領當地名、特產業者造訪台南等地特色產業。

蔡添祿說，金門名、特產業營運規模較小，分散各地，多以「前店、後廠」的方式經營，金門欠缺一處工業區、把產業集中起來營運。金門縣長辦公室主任陳金文強調，除了吸收台灣觀光工廠、文創產業經營經驗，對金門在地名、特產業的需求，也會設法納入施政計畫、輔導升級，增加附加價值。

  • 金門名、特產業代表造訪以造景呈現昔日台南市區烏橋邊做香腸情境的黑橋牌香腸博物館。（記者王俊忠攝）

    金門名、特產業代表造訪以造景呈現昔日台南市區烏橋邊做香腸情境的黑橋牌香腸博物館。（記者王俊忠攝）

  • 金門名、特產業代表造訪以造景呈現昔日台南市區烏橋邊做香腸情境的黑橋牌香腸博物館。（記者王俊忠攝）

    金門名、特產業代表造訪以造景呈現昔日台南市區烏橋邊做香腸情境的黑橋牌香腸博物館。（記者王俊忠攝）

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