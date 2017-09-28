全台首例！ iPhone 8驚傳充電中爆裂

2017-09-28 18:09

〔即時新聞／綜合報導〕台中一名女子向媒體爆料，她購買3天的iPhone 8 Plus手機，在充電過程中突然爆裂，她嚇得趕緊拔掉插頭。

據《蘋果》即時新聞報導，自稱蘋果鐵粉的吳姓女子表示，她23日向通訊行購入容量64G的金色iPhone 8 Plus，26日下午在電量還剩70%時插線充電，不料才3分鐘手機就爆裂開來，她急忙拔掉插頭。吳女心有餘悸的說，如果繼續充下去，手機恐會燒起來。

目前該手機已送回通訊行，業者初步判定是個案，準備送回原廠檢視。報導指出，這是台灣首度傳出iPhone 8爆裂案例。