國泰航空增巴塞隆納、特拉維夫、福岡航班

國泰航空今天宣布，將增加福岡航班服務。（國泰航空提供）

2017-09-28 17:48

〔記者陳宜加／台北報導〕國泰航空今天宣布，將增加巴塞隆納、特拉維夫、福岡航班；另擴展巴塞羅那航線至定期往返，提供最多往來亞洲、西班牙的直航服務，而廣受歡迎的日本、以色列也將增班。

國泰指出，夏季期間推出的巴塞隆納季節航班，將於明年4月15日起擴展為全年定期航班，明年7月1日起並由每週3班增為4班，以空中巴士A350-900客機營運。配合10月29日起增至每週5班的馬德里，國泰將是提供最多直航班機往返亞洲、西班牙的航空公司。

國泰商務及貨運董事林紹波表示，旅客對於今年7月2日啟航的巴塞隆納季節航班反應熱烈，因此決定將營運至10月28日的季節航線，擴展為全年定期航班服務。

另外，國泰將於來年夏季起，增加往來香港和特拉維夫的班次，以迎合顧客對航班的需求。明年3月25日起將增至每週6班，10月、11月期間增為每日1班。

國泰港龍航空則將於今年12月18日起，增加往來香港、福岡的班次，每週共8航班；明年1月14日起至3月24日，更增加為每週11班。由於福岡航線深受顧客歡迎，國泰港龍將考慮於2018年夏季再增加航班班次。