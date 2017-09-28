八田與一妻子母校學子 修學旅行再訪台南

二水高校大陣仗到訪，師生一起合影。（記者吳俊鋒翻攝）

2017-09-28 17:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕有朋自遠方來！被稱為「嘉南大圳之父」的八田與一，其妻子米村外代樹就讀過的日本石川縣立金澤二水高校，420位師生今天下午專程至新豐高中參訪，這是該校連續第2年利用修學旅行的機會造訪新豐高中，熱鬧的歡迎式後，分配到30個社團展開交流，並安排至各班級融合教學，台灣學子的友善與熱情，令他們讚賞不已。

二水高校參訪師生由校長藤井直樹帶隊，今天下午分乘遊覽車抵達新豐高中，一開始的相見歡，2校先進行才藝切磋，日方獻上合唱與熱舞的表演，地主則以太鼓迎賓，都很精彩。

新豐高中規劃了30個型態不同的社團，二水高校事先問卷調查，為學生分組，在歡迎式後隨即安排交流，接著又到課堂上一起互動，進行台灣高中的半日課程體驗，玩得很開心。

新豐高中校長陳惠珍表示，透過台灣國際教育旅行聯盟的媒合，二水高校去年首度造訪，交流相當成功，今年再次前來；而這樣的互動，也有助於校內學子對全球文化的認識，增加第二外國語言的選修，新加坡、馬來西亞等國際教育訓練的參與度都大為提升。

主任秘書黃彥鳴說，二水高校到訪的學子都是二年級生，修學旅行如同台灣學校的畢業旅行，由於八田與一為石川縣人，加上妻子外代樹的關係，該校師生到新豐高中之前，先至烏山頭水庫，憑弔同鄉與校友。

藤井直樹透過翻譯指出，安排參訪前，學生有詢問去年來台的學長姐，他們對交流活動留下美好的回憶，因此這次的行程充滿期待，從現場的歡笑聲，可以感覺得到學生玩得很盡興。