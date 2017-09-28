被這張圖酸 館長怒停止贊助體育活動

2017-09-28 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕中華統一促進黨成員在台大校園外毆打學生引起公憤，但經常評論時事、人稱「館長」的健身業者陳之漢這次卻未發表意見，引發外界質疑。館長今天在臉書分享「小聖蚊的治國日記」一張諷刺他的圖文並表示，既然選邊站就不是正義，他決定從今天開始全面停止贊助體育活動，當個生意人就好。

小聖蚊酸館長「何時少沾政治」

館長日前直播時，針對外界質疑為何不評論台大濺血事件，以「不喜歡沾上政治」作回應。臉書粉絲頁「小聖蚊的治國日記」今天PO圖諷刺館長，指他過去在立委打架、宗教吸金、全台停電等政治議題都不曾缺席，這次遇到黑道打人卻說不喜歡沾上政治，「其實不敢嘴或不想嘴都沒關係，只要老實講我們都可以理解，不要在那邊說『我不喜歡沾上政治』這種幹話，你什麼時候少沾政治了？」

對於小聖蚊的批評，館長在臉書粉絲頁「飆捍」分享上述圖文並表示，「ok，捐體育是贖罪，沒選邊站就不是正義，今天開始我先全面停止贊助，今年已經花錢到負數，我還依然辦比賽，還在花錢贊助，我累了好累阿。這道理像不敢打人叫我去打，我不打就是淑辣原因就是我紅，紅你媽的X芭，就像裡面講的當個生意人好了，先這樣吧做再多已只是枉然」，許多網友留言送暖，要館長加油、別理酸民。

不過館長揚言停止贊助，似乎主要針對「小聖蚊」貼文下方網友的批評，而對於小聖蚊「什麼時候少沾政治了」的質疑，他則未正面回應。

不再贊助是氣話？館長又說贊助不會停

館長稍晚又在自己的貼文下方留言表示，「不會停拉，新北市高中足球我已經談好12月撥款五萬，因為我目前真的贊助到負數，但他們也很慘希望有款項去買訓練器材，放心啦，我就陸續的贊助，今年已經花了200多萬在體育比賽跟贊助上面，實在有點吃不消，加上新館開需要錢這樣」，似乎意指停止贊助只是氣話。

相關臉書連結：