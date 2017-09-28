國際餐飲廚藝大賽捷報 東吳高職2金1佳作

東吳高職餐飲科老師鄭存利（右）帶領兩位建教班學生陳金澤（中）、何易軒（左）到韓國參賽，拿下2金1佳作優異成績。（東吳高職提供）

2017-09-28 17:27

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕「2017韓國WACS國際餐飲廚藝大賽」9月24至25日在韓國舉行，嘉義市私立東吳高職由餐飲科老師鄭存利帶領兩位建教班學生陳金澤、何易軒參賽，拿下二金一佳作優異成績。校長賴建源說，鄭存利是該校第一屆餐飲科校友，畢業後返回母校教書邁入第4年，鼓勵學生勇敢追夢，此次獲獎成為回報母校最別具意義的教師節賀禮。

此次比賽共有來自韓國、中國、台灣、香港等10個國家及地區，近2000位選手角逐46項競賽項目，競爭激烈。

鄭存利在「杏仁膏」類組拿下金牌，他把廚神塑成人偶，搭配龍、虎等神獸，傳達台灣民間信仰的價值觀，讓外國人大為讚嘆，評審嘖嘖稱奇。

陳金澤、何易軒就讀建教班，半工半讀自食其力，在建教店家支持下，兩人專心準備參賽，超過半年時間練習，分別在「小型糖塑藝術」類組及「結婚蛋糕」類組拿到金牌及佳作。陳金澤作品「南極仙翁」相當出色，精湛的糖塑技術，讓評審大為驚豔；何易軒以花轎概念結合花卉，作品「幸福心境」花俏又討喜。

餐飲科主任鄭靜芳說，為提昇教學能量，3年來，邀請捏麵人達人到校協同教學捏麵人課程，這次也是該科師生第一次參與國際餐飲廚藝大賽，展現學習成果。