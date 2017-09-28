峇厘島火山恐隨時噴發 觀光局公布旅客退費原則

2017-09-28 17:14

〔記者蕭玗欣／台北報導〕印尼峇厘島阿貢火山（Agung Volcano）隨時可能噴發，外交部已將峇厘島旅遊警示燈轉為橙色，交通部觀光局今天公布取消赴峇厘島旅遊的旅客退費處理原則，旅客若取消團體或個別旅遊行程，依國外旅遊定型化契約規定，旅行社可扣除已代繳的行政規費和已支付的必要費用，並得向旅客收取不超過5％的旅遊費用作為補償，若旅客希望延後行程或轉團，仍需洽旅行社辦理。

觀光局表示，已請旅行商業同業公會全國聯合會全力協調相關業者，從寬處理旅客變更行程或轉團事宜，以降低旅客因必要費用的損失。至於目前仍在峇厘島的旅行團，旅行業者應請轉知隨團領隊，隨時掌握並注意當地最新狀況，採取妥適因應作為，維護旅客安全。

觀光局呼籲，國人赴峇厘島旅遊如遇緊急狀況，請與我駐印尼代表處聯繫，緊急聯絡電話（62）811-984-676或駐泗水辦事處緊急聯絡電話（62）822-5766-9680，印尼境內直撥0811-984-676及0822-5766-9680。

觀光局同時提醒旅客，如遇有消費爭議而無法解決時，可向中華民國旅行業品質保障協會（消費者申訴專線：02-25995088）或觀光局（免費申訴電話： 0800211734）申訴，做後續安排。