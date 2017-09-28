師生照保存一甲子 教師節送給恩師驚喜

2017-09-28 16:54

〔記者廖雪茹／新竹報導〕什麼樣的老師，讓人懷念一甲子，仍想當面表達祝福與感謝呢？

新竹縣湖口鄉民張福普選在今天教師節，將悉心保存60年的師生合影老照片，放大後表框，送給高齡80歲的恩師張上宙；收到這份深具紀念價值的賀禮，張師喜出望外，兩人緊緊相擁話從前，師生情誼溢於言表。

現任行政院政務顧問、客委會諮詢委員的張福普說，張上宙是民國46年他念新湖國小三年級時的級任老師，雖僅短短教過1年，但因為是張師任教的第1年，且隔年他就調往別校，張師特別帶照相機到學校，在校園孫中山銅像前，和男、女學生各拍一張合照。

張福普表示，當時照相機都從國外進口，十分罕見，2寸見方的黑白照，洗一張要4毛，老師卻大方地沖洗近60張，送給每一個學生，極重感情。

「老師，祝福您教師節快樂！」教師節一早就收到意外驚喜，張上宙開心地擁抱張福普，直誇他在任湖口鄉公所主任秘書10多年期間，對推動地方建設貢獻良多。湖口波羅汶的張氏家族，有多名前輩在教育界服務；也因此，早年教師待遇雖然不好，張上宙仍選擇安定的教師生涯，且一待就是40年。

張福普說，不同於制式教學，張上宙老師生動活潑的上課方式，讓學生印象特別深刻。不只如此，張師為人熱心又慷慨，人緣絶佳，深獲師生好評。

例如，張上宙擔任學校總務主任時，會在辦公室放烤箱烤地瓜，讓飢腸轆轆的孩子填飽肚子。他常鼓勵學生多到同學家交流；放假時，更經常號召師生一起到溪邊抓蝦，或是老師輪流請客，透過戶外活動培養師生情誼。

「薪火傳承，不要斷層！」張上宙的教育理念也落實在家庭，最愛談天說地的他，只要親友來訪，他都會分享一個故事，從人文歷史到地方事；也因此，4名子女各自成家立業了，10幾名兒孫幾乎每晚回家共餐，最喜歡圍坐在他的身邊聽故事，相當難得。