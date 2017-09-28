華山辦「巨星再現k歌秀」 阿公阿嬤大唱偶像歌手成名曲

2017-09-28 16:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕華山基金會今日舉行第六屆的歌唱大賽，因為阿公阿嬤都很喜歡豬哥亮，因此華山基金會特將今年的歌唱大賽命名為「巨星再現k歌秀」，而且地點選在裕元酒店的際演講廳，讓阿公阿嬤如同巨星一般站在舞台上一般的耀眼，阿公阿嬤都唱得超高興。

今年有12位阿公阿嬤報名參賽，雖然未進行初選，由華山基金會各站自行挑選長者參加，由於定位在「巨星再現」，因此華山基金會安排阿公阿嬤選擇自己偶像的歌曲，穿上偶像平時會穿衣服的特色。

而老人家對偶像各有所愛，有人模仿鳳飛飛、有人模仿豬哥亮、鄧麗君、葉啟田、陳小雲，有一位羅建偉阿公，雖行動不便，需要志工攙扶，但仍上台模仿羅時豐，演唱「再三誤解」，唱得相當好聽，獲得熱烈掌聲。

還有李水梅阿嬤，戴上金光閃閃的髮飾，大唱陳小雲的一把情種，還身手非常矯健跳舞，觀眾們大聲叫好，不過，有比較年長志工一看李阿嬤的打扮，覺得倒很像早期的歌星崔台菁。另外，模仿豬哥亮的黃原增阿公，就在華山的協助下，戴上西瓜皮造型的假髮，大唱「愛情一陣風」。

最後獲得冠軍也是12位參賽者年紀最長的曾巫照容，今年已87歲，演唱美空雲雀的歌曲，評審認為阿嬤唱得好聽又有明星架式，因此分數最高。

這些表演的長者平均年齡75歲，有的人雖然會落拍，但中氣十足，唱得相當有感情，眾人看到阿公阿嬤如此用心打扮且認真的歌唱，都給予熱列掌聲鼓勵。

華山台中A區市站長江月美表示，利用歌唱比賽可讓阿嬤阿公們專注在練習上，具有感官刺激的效能，對阿公阿嬤身心都有幫助。

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