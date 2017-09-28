南光學子做16歲 師長：祝福轉大人新里程

南光高中今日舉行「做十六歲」儀式，學子通過智慧門，師長祝福所有學生轉大人之後邁向新的人生里程。（記者王涵平攝）

2017-09-28 16:28

［記者王涵平／台南報導］南光高中今日舉行「做16歲」儀式，學子通過智慧門，敲鑼16響，師長祝福所有學生轉大人之後邁向新的人生里程。

「做16歲」在群賢館舉行，今年已是第7年，高一新生依序走過象徵智慧與能力的「智慧門」，歷史科老師王秀如代表介紹「做16」的由來、宣讀成年誓言，成年禮讚由校長致贈成年禮証書與紅龜粿，最後由學生敲鑼16響，完成「轉大人」儀式。

校方表示，現今18歲是青少年和成年的分界線，擁有不同的權利和義務，但傳統社會16歲就「轉大人」，可領取大人全份工資，傳承2百多年的習俗，在現今的社會同樣意義深遠，象徵身心都成長茁壯，要為自己的言行負責，並且做事加倍認真，讀書努力用功。

高1學子在完成儀式後都感覺很新奇，也很興奮，各班導師寫下對學生的祝福與期許，恭喜學生邁向人生及學習生涯的新里程，期勉同學在成年後不只是生理成熟，更是對自己責任的認知，應謹言慎行。

校長洪丙丁強調，成年象徵成長、智慧與責任，經過簡單而隆重的儀式，領受成年禮的孩子，體驗成長的喜悅與能力的增長，同時也培養自己成為全方位的人，以正向積極的人生態度面對人生。