上百家星級旅館、好客民宿 觀光局邀國際網紅來踩線

2017-09-28 16:12

〔記者蕭玗欣／台北報導〕據交通部統計，有高達七成五的來台旅客都採自由行，為了讓來台旅客都能住得安心，交通部觀光局今年從國內合法旅宿中評鑑出「星級旅館」和「好客民宿」，更請來東南亞、韓國、泰國及中國媒體和網紅親自到「星級旅館」與「好客民宿」踩線體驗。觀光局執秘蔡明玲說，旅宿是台灣一大特色，透過建立好客民宿的品牌和旅館的星級評鑑，讓旅客能依需求找到合適的住宿環境。

配合政府新南向政策，交通部觀光局於今年9月24日至9月28日邀請東南亞、韓國、泰國、大陸地區具影響力的媒體及知名網紅赴台灣「星級旅館」及「好客民宿」踩線體驗。

觀光局表示，此次踩線行程走訪17家極具特色的「星級旅館」及「好客民宿」，行程共分東、西兩條路線，以5天4夜方式同時進行，不僅促進業者包裝適合東南亞、韓國、大陸市場的旅遊產品，也要給東南亞、韓國、泰國、大陸地區媒體、網紅最深刻的體驗，感受台灣的熱情與優質服務。

據統計，目前全台好客民宿共有746家，星級旅館則有497家，而過去規定中客團須有一定天數入住星級旅館，因此也衍生星級旅館不足問題，觀光局旅宿組組長陳瓊華表示，目前對其他市場暫時沒有這樣的規定，主要是不同國家旅客有不同旅遊形式，像是馬來西亞主要就以自由行為主。