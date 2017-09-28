台中捷運綠線2018試運轉 市府打造文心路成捷運綠廊

2017-09-28 15:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運綠線將於2018試運轉，為打造捷運沿線的綠廊，中市建設局將於11月啟動文心路路平專案，展開總長20.4公里的人行道改善作業及路平，提供休閒、友善、安全的行走騎乘空間，預計明年8月底前可全線完工。

捷運綠線將於2018試運轉，2020試營運，而捷運綠線為台中市第一條捷運，主要行走的路段為文心路，中市府規劃將文心路打造成為捷運綠廊，因此從11月份開始進行文心路路平工作，整合文心路沿線多項複雜的施工介面，以捷運綠線為主軸，分段展開總長20.4公里的人行道改善作業，以及北屯路、文心路、文心南路與建國北路的路平工程。

文心路橫跨北屯、北區、西屯、南屯，沿線多路公車經過，兩側還有人行道、騎樓、自行車道，部分路邊停車格也劃設公車停靠站、候車亭等，加上目前捷運綠線正在施工中，導致文心路整體施工介面複雜；未來捷運通車後，民眾從捷運站出口前往人行道至周遭店家騎樓，都是捷運通車後可能面臨的衝擊。

文心路目前沿線有道路路面龜裂，管線挖補回填及孔蓋周圍不均沉陷等問題，而沿線人行道路樹浮根嚴重，造成鋪面破損；汽機車違停造成行人通行受阻，無障礙斜坡道不符人本需求等問題，都需要逐一克服改善。

為此，建設局在進行文心路路平之前，會先針對人行道兩側共約20.4公里路段進行改善。

建設局表示，文心路路平工程將由文心路自崇德路至昌平路段開始，每一個街廓約施工30天，再接續施工下一個街廓；並規劃在維持車道數與路邊停車格數量不變的情況下，拓寬改善人行空間。

原本設置靠近騎樓的人行道樹、公共設施，將遷移至人行道中間1.2公尺內的公共設施帶，並將靠近騎樓狹小的人行空間寬度淨空為1.8公尺，讓人行空間更寬廣順暢。

靠近馬路的人行道則規劃行人與自行車更寬廣的通行空間，將原本3公尺的人行道向外拓寬2公尺，其中的1.2公尺配置自行車及行人通行空間，以行人為優先，自行車併用、人車共道的方式規劃。

其餘的0.8公尺則規劃緩衝帶於最外側，民眾在緩衝區間路邊停車開門，可提醒人行道上的自行車注意；同時，緩衝帶也可以作為公車候車區、無障礙及車行斜坡道設置空間。

此外，文心路沿線人行道全面採用透水舖面，可收集人行道上雨水後，藉由下方之排水礫石樁補注地下水，一來減輕排水系統負擔，二來補充地下水源更能減緩熱島效應，為城市降溫更節能。

過去文心路沿線道路路面龜裂、管挖回填及孔蓋周圍不均沉陷等問題，市府會進行路平，並將車道恢復在捷運施工前的沿線路段雙向6車道配置，更將因為捷運施工暫時取消的路邊停車格重新調查恢復，進一步規劃路邊停車格與橫交道路停車空間。

建設局長黃玉霖表示，市府積極向中央爭取7億5600萬元經費，辦理文心路人行道改善及北屯路、文心路、文心南路與建國北路的路平工程。