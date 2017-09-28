醫病》抽煙喝酒、作息不正常 潛在乾癬體質易發作

大里仁愛醫院風溼免疫科主任霍安平（左）治好謝男的乾癬症。（記者何宗翰攝）

2017-09-28 15:47

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市一名謝姓男子因工作壓力大，加上作息不正常、常交際應酬，乾癬開始從頭皮發作，並慢慢地擴向身體及四肢，甚至合併週邊關節炎的發作，一度照光抹藥加吃藥都沒用，後來遵從醫囑改變生活習慣，慢慢調整治療方式後，除了關節炎控制住外，終於也讓全身的皮膚恢復到正常的狀態。

大里仁愛醫院風溼免疫科主任霍安平表示，乾癬是一個遺傳性的慢性皮膚發炎疾病，在台灣乾癬的盛行率約為千分之二，除了造成皮膚發炎紅疹及搔癢脫屑外，常常會合併關節炎或指甲病變的發生，甚至合併新陳代謝方面異常的併發症。

霍安平說，早期治療乾癬或乾癬性關節炎，以口服或塗抹含類固醇成分的藥物或藥膏為主，雖效果快速，但一旦停藥就容易復發，甚至病灶範圍越治療越大片，久了也容易出現類固醇的副作用；隨著醫療的進步，當乾癬病灶範圍超過體表面積10%，或合併關節發炎，治療已改用全身性作用的免疫調節藥物，來達到安全穩定的長期控制。

「相信醫師，不用亂信偏方！」謝男到院分享時表示，16年前從歐洲留學回台後，參與許多科技大廠的建廠工程，工作壓力大加上作息不正常，乾癬開始發病爬滿皮膚，夏天也穿長袖、不敢去游泳，曾到各地醫學中心照光抹藥加吃藥，但效果不理想，直到8年前經朋友介紹到大里仁愛醫院風濕免疫科的乾癬特診治療，才讓皮膚恢復正常。

霍安平說，乾癬及乾癬性關節炎是終身性的慢性疾病，目前沒有真正斷根的治療方式，現在治療乾癬及乾癬性關節炎的健保藥物非常的多，也非常有效，千萬別聽信中藥或偏方，除了花了不該花的錢之外，還可能會造成身體傷害。