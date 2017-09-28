行銷台東好蝦 型男大主廚推薦海水養殖白蝦

台東好蝦好好吃。（記者張存薇攝）

2017-09-28 15:21

〔記者張存薇／台東報導〕台東純海水養殖白蝦好吃又鮮甜，縣長黃健庭、型男大主廚郭主義今天聯袂推銷台東好蝦，邀請大家一起來品嚐鮮甜、Q彈的好蝦。

縣府與水產試驗所東部海洋生物研究中心合作推廣白蝦養殖，東部海洋生物研究中心主任何源興表示，西部的白蝦大多與文蛤等混養，但台東的白蝦是純海水養殖、環境未受污染，全縣約30多場養殖池涵蓋太麻里鄉到台東市、東海岸等鄉鎮，養殖池分散就降低染病風險，值得推廣。

黃健庭說明，台東白蝦年產量達350噸、產值破億元，包括台東、鹿野地區農會及池上鄉、關山鎮、長濱鄉5農會也合作投資以57公尺深的海水養殖白蝦，約4個月可收成1個月，白蝦收成後先以震動法吐砂，再以零下攝氏35度冷凍3小時，保持白蝦鮮甜口感，再送進零下24度冷凍庫保存，甜度、鮮味、口感都保存，適合做各種料理。

東部海洋生物研究中心也提供4000份特色白蝦料理摺頁，在台東各旅遊服務中心供民眾索取，目前白蝦產地每台斤約250至380元。

今天發表會邀請型男大主廚郭主義教作以少油、少鹽、少負擔的避風塘鮮蝦、啤酒香蝦，中華日式和漢料理、丸八餐廳也設計黃金白蝦托、黑米白蝦丸、羅曼釋迦花枝白蝦、柚子蔬果白蝦油醋、鳳荔白蝦炒飯、紅藜煎白蝦餅、和風養生白蝦、陶版迷迭白蝦等道道佳餚，歡迎民眾全方位品嘗白蝦好滋味。

農業處指出，為了行銷台東好蝦，11月4日星上午10時至下午5時也將在高雄大遠百百貨前廣場舉辦「台東好蝦試吃會」。

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縣長黃健庭（右）、主廚郭主義（左）料理好蝦。（記者張存薇攝）

台東海水養殖白蝦料理好吃又多樣。（記者張存薇攝）