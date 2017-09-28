歡慶教師節 立委曝高中嫩照

2017-09-28 15:05

〔記者邱灝唐／台南報導〕許多人在教師節回憶學生時代、感謝恩師的教導，立委陳亭妃也在臉書貼出高中照片，回憶當年準備話劇比賽。

陳亭妃當年就讀家齊女中（現改名為家齊高中）時擔任英文小老師，為了準備英語話劇班際比賽，都要利用中午吃飯時間整理劇本和角色、籌措服裝和場佈道具，因此每天大家吃便當的時候，她的桌上總是堆滿滿，而且還要敲出全班一起練習的時間，相當忙碌且力求完美演出。

回憶起這段過去，陳亭妃說，她從中了解老師照顧同學的辛苦，祝福所有老師教師節快樂。