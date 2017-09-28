不按價目表算帳 海鮮粥店硬是「時價上漲」

2017-09-28 15:10

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市徐姓男子27日和妻子到市區一間海鮮粥店吃飯，付帳時店家不依照菜單價目表計算，推稱「時價上漲」，將每道菜個別加價一至兩成，態度強硬，徐男勉強付帳，回家後卻氣憤難耐，指 「價目表擺好看的嗎」？近日打算到警局提告。

徐男說，該間海鮮粥店內外都有張貼價目表，他當天和老婆吃飯，點了無刺虱目魚肚粥、蚵仔粥及炸蚵仔共3道菜，餐後結帳時，忙著做菜的老闆娘脫口說，「那碗湯虱目魚比較大隻，要算170元」，硬比原價高出30元。

徐男聽完愣了一下，打算自己細算價目時，未料一旁老闆幫腔說道，「蚵仔粥沒有100元做不起來啦！」意味時價較高，需加收10元，連同炸蚵仔在內也一併漲價，最後總要價370元，讓徐男覺得被坑了。

事後，徐男越想越生氣，重回該店勘查，發現店內菜單價格依然沒變，店內也沒特別註明須依時價加價的告示，他認為，店家在價錢上並不老實，有欺瞞消費者的嫌疑。

法界人士指出，這種情況屬於餐飲業的消費爭議，民眾與店家鬧到互不相讓的情況時有所聞，但業者任意喊價並不構成刑法詐欺刑責，民眾可向消保官申訴。

新竹市消保官劉興振指出，既然業者有標示菜單及價目，就應按照原價位算帳，不得任意喊價，這會影響消費者權益，若經調查屬實，可依消保法處5萬元罰緩。

劉興振說，除了任意喊價行為，過去也曾發生餐飲業者事後才要求加收服務費等案例，消費者面對類似情況別動氣，可向消保官辦公室申訴。