來跑八卦山稜線！ 彰化139馬拉松路跑挑戰體力

去年首度開辦的彰化139馬拉松路跑活動，路線經過綠色隧道，參加者感受光影明暗交錯的愜意。（圖跑步玩運動休閒協會提供）

2017-09-28 14:41

〔記者張聰秋／彰化報導〕「2017彰化139馬拉松」今年邁入第2年，去年首度開辦，今年將於12月17日清晨6時，從彰化縣立體育場開跑，路線經過彰化市、花壇鄉、員林市，開放3000個名額，報名時間從10月7日延長到10日止。

活動由彰化市公所指導、跑步玩運動休閒協會主辦，市長邱建富今天為活動宣傳熱身，強調競賽路線之美。路線賽程包含了八卦山大佛風景區，經過台灣欒樹、小葉欖仁的綠色隧道和櫻花大道，還有賞鷹平台和神秘淒美的七壙傳說，既可感受受路跑的樂趣，還可享受芬多精、呼吸清新空氣，置身林木間，體驗陽光從樹蔭縫隙灑落大地，光影明暗交錯的愜意。

競賽組分全程馬拉松（42.195K）、半程馬拉松（21K）、挑戰組（10K）；全馬組、半馬組和挑戰組男、女各取前5名，可獲頒獎盃和1000元到1萬元不等獎金，報名可上網輸入關鍵字「跑者廣場」搜尋，或上活動官網「2017彰化139馬拉松」完成。

參加過2次田中馬拉松路跑的吳姓民眾說，路跑八卦山稜線139，風景雖美，山路高低起伏較大，對體力負荷是很大考驗，參加前要有準備，做好體能訓練再上路為宜。

吳姓民眾說，12月參加路跑，冬天氣溫沒有夏天來得悶熱，白天晨曦乍現，太陽露臉，跑步流汗體溫會升高，感覺還是會很熱，補給站提供的水和運動飲料，一定要適時補充，才不會身體不適甚至中暑。