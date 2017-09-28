蘇花改「蘇澳東澳段」農曆春節前通車 行車時間節省20分鐘

2017-09-28 14:21

［記者張議晨／宜蘭報導］蘇花公路改善工程「蘇澳到東澳段」，土建工程僅剩東澳隧道部分，立委陳歐珀今邀請交通部公路總局副局長許鉦漳及施工單位前往會勘。許鉦漳指出，該路段土建工程預計11月底完成，相關機電、交控也將陸續測試，明年1月15日就可達通車標準。許也掛保證，明年2月16日農曆春節前開放通車絕對沒問題，民眾將可節省20分鐘行車時間。

簡報指出，蘇澳至永樂段，已在7月份竣工，中間長3.3公里的東澳隧道，也是該段道路最困難一段。

施工單位表示，東澳隧道地質破碎，曾出現多處湧水，每分鐘達80公頓，因此預計今年11月26日才能宣告竣工；而為趕在明年1月15日前達通車標準，現行機電、土建工程均採重複施工，加快工程進度。

許鉦漳補充，蘇花改A段蘇澳至東澳段，土木標最晚11月底會全數完工，後續即會展開機電、交控系統測試，明年農曆春節前通車目標不變。

至於未納入蘇花改工程中的東澳到南澳段，許鉦漳強調，該路段以南澳平交道改善為優先，預計10月1日完工通車，其他路線則會陸續進行景觀、路段、槽化改善工程。

另外，為慶祝蘇澳到東澳段通車，蘇花改工程處將在1月21日舉辦馬拉松路跑活動。蘇花改工程處強調，賽事之前該路段全部工程已經竣工，選手安全絕對沒問題。