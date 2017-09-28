屏科大校地藏碉堡 二戰軍事遺構揭密

2017-09-28 14:18

〔記者邱芷柔／屏東報導〕緊鄰屏東科技大學的「虎頭山彈藥庫」，在軍隊遷移後，由國有財產署將13公頃用地提撥給屏科大使用，校方近年持續進行環評作業，預計在該地打造微型創業園區，環評過程中發現這處彈藥庫是二次世界大戰末期，屏東的日本陸軍第50師團蓬部隊駐守基地，縣府文化處今天邀集文資委員現勘，計畫搶救珍貴遺跡。

文資專家指出，內埔虎頭山彈藥庫當年就是神風特攻隊駐守的地方，這處基地彈藥庫別具規模，且保留相當完整。

縣府文化處表示，因應美軍可能從屏東登陸進攻台灣，當時日軍從屏北到屏南、沿海到山區，構築了嚴密的層層防禦工事，目前已知沿線的彈藥庫約有20多處，但實際上還有很多等待調查發現，縣府向文資局爭取了100萬經費，計劃持續調查屏東「被遺忘的碉堡群」。

文化處這次現勘包括內埔「虎頭山彈藥庫」、「平頂山飛行場遺構」、恆春關山「野砲複合框舍穹窖」、枋山「平安宮」廟宇後方的日軍震洋隊「格納壕」與軍事隧道遺構等地。

文化處長吳錦發說，這次文資勘查後後續將召開文資審議會議搶救這些珍貴的遺跡與討論登錄指定事宜，未來並與地方合作活化再利用，讓屏東增加新的文化觀光景點，也讓大家對於屏東的戰略地位重要性有更深入的認識。

屏科大主秘葉佳君也表示，屏科大在民國100年正式接手這處基地，當時政府希望在屏科大成立中型動物試驗中心，但經過多年評估，目前將朝作為微型創業園區，提供校內學生、屏東在地產業文創產品研發創業，對於碉堡、彈藥庫部分將配合文資專家建議，做後續的規劃。