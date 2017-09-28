醫病》苗栗縣首例！ 葉克膜成功搶救流感重症病人

2017-09-28 13:55

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣61歲朱姓男子，本身有慢性疾病，今年七月因感染A型流行性感冒併發肺炎而導致呼吸衰竭，大千醫療團隊緊急為他裝上葉克膜搶救，在使用葉克膜70小時之後成功脫離險境，順利康復出院。

朱男成為縣內採葉克膜成功搶救流感重症病人的首例，醫院今天準備蛋糕，替他舉辦重生慶祝會，縣長徐耀昌也前往恭賀。

大千綜合醫院徐千剛院長表示，依據疾病管制署統計，每年因流感就醫的病人中，約有3%為需要住加護病房治療的流感重症個案，今年苗栗縣通報的流感重症病人有29人，其中22人在大千接受治療，因此大千可謂身負苗栗重症醫療的責任。為成功挽救寶貴生命，醫院不惜成本引進葉克膜儀器，並啟動急重症醫護團隊，積極為鄉親服務。

心臟外科主任李俊毅表示，葉克膜的適應症為心因性休克及敗血症引發的呼吸衰竭，特別是流感重症。醫院葉克膜治療團隊由副院長謝為忠帶領，成員包括急診科、心臟內外科、重症加護專科、胸腔內科、腎臟科及心肺復健團隊。

李俊毅說，朱男從住院之初的危急，到接受團隊治療、後續復健照護後，病況穩定，最後康復出院，對治療團隊來說，是最大的鼓舞振奮，團隊也將持續為鄉親的生命健康努力。

另，流感季節即將到來，10月1日開始施打流感疫苗，大千醫院也提醒民眾，記得把握時間到醫院施打，才能保護自身和家人的健康。