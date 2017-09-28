胖老爹全台夯「買不到」 月薪這樣開網友驚呆了！

胖老爹炸雞受到歡迎。（圖擷取自胖老爹美式炸雞 嘉義民族店臉書）

2017-09-28 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕最近掀起一股炸雞潮，被網友點名前三名好吃之一的「胖老爹」更是爆紅，不少人不是買不到，就是等很久，店家近期也在全台不斷展店，不過有網友看到「胖老爹」的薪水後相當驚訝！

有網友發現胖老爹月薪只有18k。（圖擷取自胖老爹美式炸雞 嘉義民族店臉書）

一名網友在《mobile01》發文，他說在人力銀行看到胖老爹嘉義西區分店在徵中班服務人員，工作時間是中班下午2時到晚上10時，內容為「開店準備、櫃台點餐、出餐、顧客服務、炸台炸炸雞、貨品備料、肉品處理、收店清洗等」，週休二日起薪為18k。

胖老爹服務人員僅開出18k。（圖擷取自人力網站）

而另個職缺「中班正職人員」，工作內容與中班服務人員無異，週休一日，起薪22k。

胖老爹正職人員僅開出22k。（圖擷取自人力網站）

這樣的待遇也讓網友相當震驚，「這老闆開這待遇薪資 我真的昏了...」，其他網友見狀也批評，「吃的人都是幫兇啊，不過以台灣人的思維只會以為老闆又不是我干我屁事」、「這薪資不如去小七還比較實在 慣老闆在台灣不嫌多啊」，但也有人說，「覺得傻眼。不過至少蠻誠實的，願者上鉤」。