日月潭文武廟祭孔 「月老寒拾殿」名稱有典故

南投縣各界紀念大成至聖先師2567周年聖誕釋奠典禮。（記者謝介裕攝）

2017-09-28 13:45

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣各界紀念大成至聖先師2567週年聖誕釋奠典禮，以及「月老寒拾殿」落成揭牌典禮，今日在日月潭文武廟熱鬧登場。

從國立台灣體育運動大學之「龍嘯九重」、「鼓樂祥龍獻吉慶」、「仙女下凡」，以及光華高工「太古光華慶四海」、宋坤傳藝「舞獅送福慶傳承」、南開科大「遇見有緣人．告白祈福緣」、大明高中之「飛龍獻祥瑞」等演出，迄台中女中、暨大附中、草屯商工的樂儀隊表演，在在扣人心弦，也展現對孔老夫子的敬意。

然而，在南投縣長林明溱、副縣長陳正昇、魚池鄉長陳錦倫、立委蔡培慧、馬文君等人，進行揭牌啟用儀式後，為何殿名稱作「月老寒拾殿」？不像一般寺廟直接取名月下老人廟？也成為各界關注的焦點。

日月潭文武廟董事長張德林、總經理黃宋華說，相傳「寒山」是文殊菩薩的化身，「拾得」是普賢菩薩的化身，四方大眾以「和合二仙」稱之，係掌管和平及喜樂的神仙，也將與月老神尊供奉在同一處所，所以「月老寒拾殿」是以3位神尊之名作為殿名，令人恍然大悟，也希望藉此庇佑世間朋友友誼長存、情侶情意綿長，寓意深遠。