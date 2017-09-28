學生廣播告白 安溪國小教師心暖暖

三峽區安溪國小舉辦敬師活動，讓老師備感溫馨。（安溪國小提供）

2017-09-28 13:31

〔記者張安蕎／新北報導〕慶祝教師節，新北市三峽區安溪國小舉辦告白活動，透過廣播將孩子們的感謝之意放送給全校，有轉學生表示，「短短1年的時間裡我感受到老師對我滿滿的愛，您就像我的第二個媽媽。」讓老師備感溫馨。

告白活動持續近1週的時間，一年級學生林聖恩說，「謝謝老師交我們讀書和寫字，我會用心學習當一個好寶寶。」四年級學生張育慈說，「我是三年級轉來的學生，短短1年的時間裡我感受到老師對我滿滿的愛，您就像我的第二個媽媽。」六年級學生王宏至也說，「老師您的幽默及辛苦的教導讓我更喜歡上學。」

另外，各班也製作感恩書籤，讓學生發揮創意，用文字與繪畫表達對老師心中的感恩，教師苗祺君紅著眼眶說，收到小朋友這些用心製作的書籤，以及精心設計給老師的驚喜，讓她非常感動。

今天早上朝會時間，在全校學生獻唱歌曲中，老師們逐一入座，各班學生代表獻上象徵護喉嚨的楊桃汁，並念誦送給老師們的心情小語，校方則分送西瓜月餅及柚子，更結合了免費的肩頸按摩資源替教師們紓壓，老師們直言，看見孩子們真情流露的好表現時，內心的欣慰是無法言語形容。

學生獻上象徵護喉嚨的楊桃汁給教師。（安溪國小提供）