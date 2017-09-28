李新為皮蛇所困擾 醫師：症狀嚴重者會在半夜被痛醒

2017-09-28 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕曾任台北市副議長的國民黨議員李新，今清晨墜樓身亡，得年64歲，消息一出震驚政壇。同黨議員王鴻薇、鍾小平今天都表示，最近李新受到帶狀皰疹（皮蛇）的困擾，鍾小平還說昨晚曾與李新通電話要幫他找醫生。長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠則表示，皮蛇會引起嚴重的神經痛，痛起來的感覺就像電流通過身體一樣。

據《ETNEWS新聞雲》報導，黃毓惠表示，皮蛇這種症狀好發在50歲以後，會罹患皮蛇是因為小時候得到水痘後，病毒躲藏在身體裡面，等到免疫功能下降時就容易變成帶狀皰疹，而伴隨而來的神經痛，就像是電流在身體流竄一樣，一陣一陣的；症狀輕微者是一至兩小時發作1次，症狀嚴重者則有有可能在半夜睡覺時被痛醒，容易影響睡眠，甚至是「生活與情緒」，但應該也不會到痛到想不開的程度。

黃毓惠指出，皮蛇神經痛除了體質會影響嚴重程度之外，與患者是否及早用藥治療也有關，若一開始沒有就醫而是接受坊間的民俗療法，之後恐會因為神經嚴重受損而必須花更多時間來治療。

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